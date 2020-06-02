Современная леди: 55-летняя Ирина Безрукова в черном тренче оголила стройные ноги на прогулке

Ирина Безрукова сыграла сотни ролей в театре и кино. После развода со знаменитым актером Сергеем Безруковым она мечтает вновь обрести любовь. К слову, в свои 55 лет артистка может дать фору более молодым коллегам. Она обладает стройной фигурой, а ее кожа пышет здоровьем. Ко всему прочему, актриса умеет подчеркнуть свои достоинства с помощью нарядов. Как любая женщина, она любит вечерние платья и другие женственные образы.

Из-за пандемии коронавируса для многих звезд весна прошла очень быстро. Редко кто покидал свои дома. Безрукова оказалась в числе тех, кто коротал время в четырех стенах. За два месяца актриса успела подумать о стиле. Она отметила, что дома уже немодно ходить в растянутых и выцветших майках, а красивый пеньюар часто выбирают даже для прогулок по городу. Сама Ирина старается всегда выглядеть ухоженно и элегантно.

На новом фото, которым она поделилась в соцсети, звезда предстала в платье и черном тренче. Монохромный образ она разбавила кремовыми кедами. К слову, часто такое сочетание выбирает и Алла Пугачева. Актриса отказалась от аксессуаров, лишь скрыв глаза за солнцезащитными очками. Поклонникам пришелся по вкусу простой, но удобный повседневный look женщины.

«Ирина, вы красотка», «Как вы молодо выглядите», «Простота и красота в одном флаконе», «Очень элегантная вы», «Изящные ножки, как у 18-летней», «Такая женщина достойна счастья», — прокомментировали пост подписчики.