«Из сундучка бабушки»: Водянова в объемном кардигане и лоферах отметилась на прогулке с дочкой

Наталья Водянова в 2020 году должна была сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса торжество было перенесено. Девушка не скрывает, что расстроилась, но подготовиться к важному мероприятию просто не успела. Зато благодаря самоизоляции она смогла больше времени уделить детям, которых у нее пятеро: Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Роман от нынешнего жениха Антуана Арно.

Обычно Водянова блистает на светских мероприятиях, но этим летом она все чаще просто гуляет или устраивает посиделки с детьми на природе. Накануне модель насладилась вечером в компании дочки Невы. Они прогулялись по Версалю. Девушка призналась, что погода была прохладная, поэтому она предстала в теплом образе. Поверх юбки с блузкой Наталья надела объемный кардиган крупной вязки. К ним она побрала лоферы. Девушка была без макияжа, а свои волосы она собрала в небрежный пучок.

Наследница звезды предпочла толстовку и джинсы скинни. Она была с молодым человеком, которого многие сочли за ее жениха. А поклонники восхитились красотой мамы и дочки. Также они обратили внимание на наряд модели. Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит знаменитости стилист Марина Корабель.

«Наталья Водянова помимо внешней своей красоты еще и очень наполнена изнутри, и в данном случае не одежда украшает ее, а она — одежду. Ее образ сейчас получился таким, как будто она на скорую руку выбрала наряд и побежала в магазин где-нибудь у бабушки в деревне. И это прослеживается в нескольких деталях: растрепанные волосы на ветру собранные в пучок, что сейчас очень актуально, удлиненный кардиган в крупный рисунок вязки, платье или юбка выглядывающая из-под него и обувь на плоском ходу тоже как будто из сундучка бабушки. И завершила образ актуальная сумка от Dior. В целом все сочетается, единственное — я бы порекомендовала сменить цветовую гамму обуви и юбки на более теплую. И если бы длина юбки была бы подлиннее, это бы выглядело более гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.