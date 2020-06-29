«Хочу загар, как на этом фото»: Барановская в платье-рубашке с открытыми плечами позировала в Баку

Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале разобрала летние архивы и обнаружила снимок, который был сделан еще два года назад во время фестиваля «Жара».

35-летняя телеведущая Юлия Барановская не скрывает: при желание она уже давно могла бы выйти замуж. Однако, будучи мамой троих детей, соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале решила повременить с таким важным событием. Наследников знаменитость родила от футболиста Андрея Аршавина.

Когда спортсмен ушел из семьи, его возлюбленная находилась на восьмом месяце беременности. Примечательно, что именно семилетний Арсений, который рос без отца, увлечен футболом, как и его папа. Юлия даже отдала мальчика в детскую академию Барселона. У телеведущей также есть четырнадцатилетний сын Артем и одиннадцатилетняя дочка Яна, которая увлекается танцами.

На личной страничке в Instagram Барановская поделилась архивным снимком, который был сделан еще два года назад на фестивале «Жара». В Баку Юлия предстала на импровизированной фотосессии в белом платье-рубашке с декоративной аппликацией.

Знаменитость выбрала наряд с открытыми плечами, подчеркнув линию декольте и сделав акцент на длине ног. К монохромному образу в стиле total white look телеведущая подобрала лодочки с ремешком на лодыжке. По словам Юлии, она хотела бы иметь такой же загар, как на этом снимке. Однако из-за самоизоляции Барановская не успела побывать на море.