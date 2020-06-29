Нетребко в удлиненном жакете без рукавов и гипюровом платье-рубашке посетила Венскую оперу

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, комментируя стиль и гардероб 48-летней Анны Нетребко, подметил, что возлюбленная азербайджанского тенора может похвастаться казачьими корнями. Историк моды уточнил, что оперная дива не только обладает красивым и глубоким тембром, но и весьма привлекательной яркой внешностью.

Соведущий Эвелины Хромченко посоветовал певице обратить внимание на монохромные оттенки, добавив, что статным брюнеткам идеально подходит благородный и глубокий синий цвет. Ко всему прочему, искусствовед заверил, что Нетребко стоит обратить внимание на украшения с бриллиантами. Особенно, как считает Васильев, оперной диве подошли бы головные уборы в русско-народном стиле и диадемы в виде кокошника.

В микроблоге Анна Нетребко поделилась свежим снимком, посетив Венскую оперу. Для светского мероприятия супруга Юсифа Эйвазова подобрала многослойный наряд, продумав свой вечерний аутфит до мелочей.

Так, оперная дива облачилась в удлиненный жакет без рукавов, подобрав к образу классические брюки. Еще одной деталью наряда стало гипюровое платье-рубашка с бантом. Особое внимание артистка уделила обуви, подобрав туфли, визуально напоминающие черевички (узконосые полусапожки на высоком каблуке, — Прим. ред.) на шнуровке.