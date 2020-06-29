«Золотая моя»: Арнтгольц в «рваных» шортах из состаренного денима привлекла внимание Гузеевой

38-летняя Татьяна Арнтгольц последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Так, Эвелина Хромченко подметила, что искусственно «состаренный» деним окажется на пике моды. Актриса пополнила свой гардероб трендовыми мини-шортами, уточнив, что теперь у нее появилась и любимая футболка. На прогулку знаменитость отправилась в солнцезащитных очках, не забыв взять с собой медицинскую маску.

Также стилист Лариса Тимиряева говорила о том, что такой аксессуар, как очки со временем стал модной имиджевой вещью и ярким дополнением к любому образу. Примечательно, что свежее летнее фото Татьяны в Instagram не оставил без внимания и ее бывший муж. Иван Жидков отметился «лайком» под снимком бывшей возлюбленной. Однако от комментария воздержался. А вот близкая подруга актрисы ведущая программы «Давай поженимся» отреагировала на фото Арнтгольц.

«Золотая моя», — написала в комментариях Лариса Гузеева.

Напомним, что у Татьяны Арнтгольц есть десятилетняя дочка Мария. Наследницу актриса родила от своего бывшего мужа, Ивана Жидкова. Артист не скрывает, что поддерживает с экс-возлюбленной дружеские отношения. По словам Жидкова, для него Татьяна не чужой человек, все-таки она подарила ему дочь. В окружении Арнтгольц рассказали о том, что она уже привозила своего нового жениха в гости к родителям в Калининград. Актриса строит отношения с Марком Богатыревым.