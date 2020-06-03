«Счастье в простых мелочах»: 38-летняя Арнтгольц поделилась честным селфи без прикрас

В одном из своих интервью Иван Жидков признался, что до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения со своей первой супругой. И это, как говорит актер, не удивительно. Ведь их связывает общий ребенок. Вспоминая о рождении Маши, экс-возлюбленный Татьяны Арнтгольц не стал скрывать, что его переполняли неопределенные эмоции. На тот момент он просто не знал, как вести себя с крохотной дочуркой. Сейчас Иван воспитывает двоих детей: помимо дочери у него есть сын Степан от модели Лилии Соловьевой.

Комментируя отношения с Арнтгольц, актер подметил, что всегда относился к ней уважительно. Жидков не может сказать, что считает Татьяну чужим для него человеком. Во-первых, он очень благодарен экс-супруге за то, что она подарила ему такую замечательную дочку, а во-вторых, за те прекрасные мгновения жизни, которые они провели вместе, еще будучи супругами.

Как уже писали в изданиях светской хроники, Арнтгольц сумела наладить личную жизнь после расставания с отцом своей единственной дочери. Татьяна строит отношения с Марком Богатыревым. В окружении пары поговаривали о том, что актриса привозила возлюбленного в гости к родителям. Близкие Татьяны живут в Калининграде. К слову, в этот же город перебрались и родственники Ивана Жидкова. Таким образом, когда Маша приезжает на лето к маминым родителям, она также может повидаться с бабушкой и дедушкой по отцовской линии.

В своем микроблоге Татьяна Арнтгольц поделилась свежим снимком без прикрас. В свои 38 лет актриса отдает предпочтение естественной красоте и старается, как можно реже пользоваться косметикой и накладывать сценический грим в повседневной жизни.