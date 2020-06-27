Акцент на ногах: Кети Топурия в эффектном мини-платье свободного кроя пришла на съемки

Певица приняла участие в передаче «Где логика?», а также заглянула на вечеринку к теннисистке Светлане Кузнецовой.

Кети Топурия после карантина вновь стала появляться на публике. Последние два месяца девушка коротала время за городом с дочкой Оливией и возлюбленным Львом Деньговым. Певица занималась с наследницей, пополняла гардероб новыми нарядами и устраивала фотосессии на природе. В июне артистка приняла участие в съемках передачи «Сегодня вечером». Она исполнила свои хиты в белоснежном платье. 33-летняя звезда восхитила всех стройной фигурой.

А теперь Кети провела выходной на съемках популярной передачи «Где логика?». Она поделилась кадрами из гримерки. Певица блеснула стройными ногами в эффектном мини-платье свободного кроя. Наряд цвета хаки подчеркнул загорелую кожу девушки. Ей также сделали профессиональный макияж с акцентом на глаза. Вместе с Топурией в команде оказалась певица Глюкоза, которая предстала в шортах и топе.

Артистка покрасовалась в своем наряде на камеру. На этом день звезды не закончился. Она заглянула на вечеринку к Светлане Кузнецовой, известной теннисистке. Победительница двух турниров Большого шлема устроила праздник в честь 35-летия. Для нее выступила Любовь Успенская, отметилась на вечеринке Asti. Кети поздравила именинницу и зажигательно станцевала на празднике вместе с гостями.