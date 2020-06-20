Кети Топурия блеснула стройными ногами в белом шифоновом платье перед Григорием Лепсом

Кети Топурия последние два месяца коротала дни в загородном особняке с дочкой Оливией и возлюбленным Львом Деньговым. Певица наслаждалась отдыхом. При этом она не переставала радовать поклонников стильными образами. А с наступлением лета артистка постепенно стала возвращаться к прежней жизни. Сначала она устроила наследнице праздник в честь дня рождения на природе, а на днях она снялась в шоу Максима Галкина «Сегодня вечером».

Новый выпуск передачи был посвящен коллективу «А’Студио», который отмечает 33 года со дня основания. Кети появилась в студии и рассказала о своей работе. Она также исполнила главные хиты «Джулия», «Тик-Так», «Так же, как все». Певица предстала в белом шифоновом мини-платье с оголенным плечом. Образ дополнили прозрачные босоножки, которые пользователи Сети прозвали «обувью Золушки».

Также в съемках принял участие Григорий Лепс. Артистка блеснула перед ним стройными ногами, а позже они сделали совместное фото за кулисами. «Сразу хочу сказать, Алла передавала поклон, привет и свои восторги», — признался в эфире ведущий Максим Галкин. Примадонна оказалась поклонницей группы. Пользователи Сети тоже восхитились не только музыкой, но и внешностью Топурии.

«Какие у вас ножки», «Классно, насладились вашим голосом», «Платье крутое», «А туфли Золушки на вас просто шик», «Худышка наша», «Лепс на вас засмотрелся», — прокомментировали кадры пользователи Сети.