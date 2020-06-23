«Это не тренд лета»: Кети Топурия подчеркнула фигуру маленьким кожаным платьем

Кети Топурия в последнее время часто отдает предпочтение нарядам свободного кроя. Это спровоцировало слухи о беременности певицы. Однако пока девушка не подтвердила домыслы поклонников. Она не скрывает, что хочет минимум троих детей, а пока у нее подрастает лишь дочка Оливия. С наступлением лета солистка группы «А’Студио» стала чаще появляться на публике и блистать в новых образах.

Так как многие ценят хороший вкус Кети, то она в свое время решила выпускать свою одежду. В этом году певица порадовала фанатов изящными сарафанами. А теперь артистка предстала в необычном кожаном мини-платье, которое подчеркнуло ее хрупкую фигуру. Девушка развеяла слухи о беременности и похвасталась дерзким образом. Многие посчитали такой аутфит очень смелым. При этом поклонники восхитились фигурой 33-летней артистки. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценил дизайнер Сергей Никулин.

«Если брать какие-то тенденции, то черный цвет не актуален, а кожа — она присутствует в том или ином исполнении в коллекциях Мировых домов, но она скорее является дополнением, так как летом кожаное платье в +30 — это так себе история. Скорее, это личное предпочтение героини. Не могу сказать плохо или хорошо: когда красивая фигура, молодое ухоженное тело, то на нем любая вещь будет смотреться удачно. В целом, как к тренду, эту вещь я не могу отнести. А как наряд для героини — красиво. Кожа — это всегда сексуально, она включает фантазию у людей. Классическое черное платье коктейльное, но кожа не является доминантом этого сезона. Летом хочется ярких светлых цветов, а не темных», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».