«Летние, красивые, счастливые»: Боярская без макияжа и в белой косухе прогулялась с подругой

Актриса призналась, что три месяца не была в столице. Некоторые поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

Елизавета Боярская не скрывает, что очень любит Санкт-Петербург. Там она живет со своим супругом Максимом Матвеевым. У пары подрастают сыновья Андрей и Григорий. Обычно супруги редко показывают наследников. По словам актрисы, они не хотят привлекать к малышам лишнее внимание и отнимать у них детство. Последние три месяца девушка соблюдала самоизоляцию, поэтому не появлялась на публике.

Однако накануне Елизавета приехала в Москву. Она призналась, что успела соскучиться по столице. Девушка рассказала, что была на озвучании второго сезона сериала Алексея Попогребского «Оптимисты», а потом отправилась гулять со своей подругой Анастасией Перовой. Актриса сделала селфи без макияжа и в белой косухе, которую накинула на плечи. 34-летняя Боярская выглядела отдохнувшей после карантина.

«Провела чудесный вечер с моей дорогой Перовой. А еще я весь день и вечер любовалась людьми. Отвыкла за 3 месяца, а тут глаз не оторвать. Летние, красивые , счастливые, свободные! Как начинаешь ценить простые вещи, когда тебя их лишают, к счастью, временно!» — поделилась звезда.

Многие поклонники были рады увидеть актрису. Некоторые восхитились моложавым видом Боярской. «Счастливые и очень-очень красивые!», «Красивая девушка Лиза», «Какая же ты милая и добрая девочка! Краше всех! Эти «мамины ямочки», «Милые такие», «Естественная красота — такая редкость», — прокомментировали пост подписчики.