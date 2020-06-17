«Вау! Лиза горяча!»: Боярская, примерив рокерскую косуху, впервые после изоляции прошлась по Питеру

Лиза Боярская после месяца самоизоляции впервые решилась выбраться на улицы Санкт-Петербурга. Длительное добровольное «заточение» дало о себе знать – актриса вдруг начала чувствовать мир иначе, намного ярче.

«Месяц не была в городе. Тут люди! Wow! Все дела сделала, а на обратном пути заехала в кофейню и купила кофе на вынос. В стаканчике. Wow-wow!!!!!! Никогда бы не подумала, что это сможет стать невероятным приключением и событием. Просто Диснейленд. Изоляция вносит свои коррективы», — поведала она в личном блоге.

На прогулку дочь Михаила Боярского примерила стильный лук, сочетав рокерскую куртку-косуху из грубой кожи с нежным персиковым топом, на лице у артистки не оказалось ни грамма макияжа, волосы с легкой укладкой завершили образ. Поклонники звезды не оставили незамеченным привлекательный внешний вид Елизаветы во время прогулки.