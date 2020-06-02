«Покушение на детство»: Боярская объяснила, почему до сих пор не засветила младшего сына в соцсетях

34-летняя Елизавета Боярская поделилась своей принципиальной позицией по поводу семейной приватности. На странице актрисы в Instagram достаточно редко можно встретить снимки, на которых появляются дети Лизы и артиста Максима Матвеева. Но если с Андреем аудитория все же немного знакома, то маленького Гришу знаменитости показывать не спешат.

В беседе с Саввой Савельевым Боярская прояснила свою принципиальную позицию по этому вопросу. Она рассказала, что сама выросла в семье знаменитых родителей и стала объектом пристального внимания. На регулярной основе в доме родителей Лизы появлялись журналисты и камеры, сама Боярская же вынуждена была принимать условия взрослой игры, что сказалось на ее досуге.

«Мне хотелось моего спокойного детства, чтобы я играла в игрушки, и чтобы меня никто не трогал. Всегда было много телевидения, много внимания, нас с Сережей всегда много водили на передачи. Для меня это было абсолютное покушение на мое детство», — объяснила она.

Боярская не осуждает знаменитых мам, которые не боятся делиться подробностями жизни своих чад, однако, она сама делать этого не спешит. Если же ее мальчики когда-нибудь придут и скажут, что хотели бы появиться на каком-то публичном мероприятии, актриса против не будет и лично их туда приведет.