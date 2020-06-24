В шляпке — как мама: пятилетняя дочка Татьяны Навки появилась в белом платье на параде Победы

Как известно, Татьяна Навка почти три месяца не покидала свой загородный дом. Она старалась соблюдать самоизоляцию, а освободившееся время посвящала семье. К ней приехала дочка от первого брака Саша Жулина. Также она следила, чтобы ее с Дмитрием Песковым пятилетняя дочка Надежда продолжала заниматься учебой, хоть и дистанционно. Но фигуристка и ее муж все же переболели коронавирусом. Благодаря врачам они быстро победили недуг.

Не так давно Навка вернулась к тренировкам, а когда режим самоизоляции сняли, она стала чаще гулять на свежем воздухе. Парад Победы в этом году тоже был перенесен. Он состоялся не 9 мая, а 24 июня. На Красной площади промаршировали войска и не только российские, но и других стран. Боевая техника и воздушные судна впечатлили простых зрителей и ветеранов. С трибун наблюдала за мероприятием и Татьяна, облаченная в легкий белый сарафан с полосками и бежевую шляпку.

Песков был рядом с супругой и держал на руках подросшую дочку. Маленькая Надежда предстала в белоснежном платье с рукавами-бабочками и розовой шляпке, словно подражая маме. Девочка выглядела серьезной, наблюдая за парадом. Поклонники восхитились семьей. Многие отметили, что наследница пары с каждым годом все больше становится похожа на родительницу.

К слову, на трибунах почти все были в масках и перчатках. А вот Песков и Навка не стали надевать средства защиты, так как переболели коронавирусом и теперь у них в организме есть антитела.