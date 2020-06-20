«Нежные цветы!»: Навка вслед за Рудковской показала выращенные в собственном саду пионы

Знаменитая фигуристка призналась, что это ее любимые цветы.

Выходные у знаменитого продюсера, жены Евгения Плющенко Яны Рудковской начались с фотосессии. Светская львица позировала в своем саду на фоне пионов, которые распустились с приходом летнего тепла. Инстадива выбрала и наряд соответствующий – зеленое платье с растительным орнаментом, который, к слову, в этом сезоне на пике популярности.

Вслед за Рудковской похвасталась выросшими в собственном саду пионами Татьяна Навка. 45-летняя фигуристка уже украсила ими домашний интерьер.

«Как же я люблю пионы, а когда они ещё из твоего сада!!!!» — с восторгом отметила олимпийская чемпионка.

Подписчики согласились, что красотой этих пушистых благоухающих цветов любоваться можно вечно.

«Очень красивый букет! Даже по фото чувствуется аромат цветов!», «Нежные цветы! Красотааааааа!», «Только зачем их обрывать? Если они ещё и из своего сада?», «Чувствую аромат через экран!» — пишут люди.

Не так давно Татьяна Навка вместе с супругом перенесли коронавирус. Звездную пару даже госпитализировали. Однако, фигуристка довольно легко перенесла инфекцию, а вот ее муж в клинике задержался — у него ситуация была сложнее.