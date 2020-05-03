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Маленькая принцесса: Навка поделилась архивным кадром со старшей дочкой от Жулина

Накануне Александре исполнилось 20 лет.

Маленькая принцесса: Навка поделилась архивным кадром со старшей дочкой от Жулина
Татьяна Навка. Фото Global look press.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка – счастливая мама двух дочек. Старшей наследнице Саше от первого мужа фигуриста Александра Жулина накануне исполнилось 20 лет. Младшей Наденьке от второго супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — всего пять лет.

В день рождения взрослой дочки Навка поделилась архивными кадрами с ней. На одном из них снимков спортсменка предстает в сценическом образе – ярком красном костюме и профессиональном мейкапе.

Звезда держит на руках тогда еще маленькую Сашу, на которой надета пушистая розовая кофточка. Малышка и ее мама просто светятся от счастья.

Навка. Фото
Навка и старшая дочь. Скриншот личного блога фигуристки https://www.instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна призналась, что старшая дочь была и остается ее главной Музой. Наследница не только не помешала ее карьере, но, напротив, была ее основным вдохновителем и источником неиссякаемой энергии.

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