Маленькая принцесса: Навка поделилась архивным кадром со старшей дочкой от Жулина

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка – счастливая мама двух дочек. Старшей наследнице Саше от первого мужа фигуриста Александра Жулина накануне исполнилось 20 лет. Младшей Наденьке от второго супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — всего пять лет.

В день рождения взрослой дочки Навка поделилась архивными кадрами с ней. На одном из них снимков спортсменка предстает в сценическом образе – ярком красном костюме и профессиональном мейкапе.

Звезда держит на руках тогда еще маленькую Сашу, на которой надета пушистая розовая кофточка. Малышка и ее мама просто светятся от счастья.

Татьяна призналась, что старшая дочь была и остается ее главной Музой. Наследница не только не помешала ее карьере, но, напротив, была ее основным вдохновителем и источником неиссякаемой энергии.