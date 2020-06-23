«Подобрала себе»: Топурия запечатлела дочку в платье с рукавами-бабочками

Кети Топурия недавно устроила пышный праздник в честь дня рождения единственной дочери Оливии. Девочке исполнилось пять лет. На празднике аниматоры развлекали маленьких гостей. Именинница не только отведала сладостей, но даже погладила ежика.

А так как певица является настоящей модницей, то и ее наследница имеет целую коллекцию нарядов. В свой юбилей кроха сменила два платья и даже примерила косуху, как мама.

За время карантина Кети смогла отдохнуть в загородном доме. Там на участке есть загоны с животными, поэтому и ее дочке не было скучно. Но Оливия не любит сидеть без дела, поэтому стала снимать ролики для своего блога. Девочка рассказывала сверстникам о полезных лайфхаках. На очередном видео кроха показала, как создает настроение с помощью moodboard-а, когда визуализируешь то, о чем мечтаешь. Так дочка Топурии создала дом с животными, а также нарядила себя в платье.

Певица запечатлела наследницу в летнем платье в цветочек в рукавами-бабочками. Волосы девочки были распущены, а на ее голове красовалась корона. А вот свою картонную копию она нарядила скромнее.

«Вот такой наряд я подобрала себе. Я не буду подбирать обувь, потому что здесь уже песочек очень горяченький и я хочу ходить босиком», пояснила свой выбор кроха.

Поклонники пришли в восторг от дочки Кети. Многие отметили, что она очень смышленая для своего возраста. «Правильное обучение и развитие!», «Какой чудный ребёнок», «Какая прелесть», «Как здорово у тебя получилось», — прокомментировали пост подписчики.