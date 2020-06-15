«Принцесса в голубом»: Кети Топурия устроила пышный праздник в честь пятилетия дочери

Певица собрала друзей на природе. Юные гости смогли поиграть с аниматорами и даже подержать в руках живого ежика.

Кети Топурия провела два месяца в загородном доме с возлюбленным Львом Деньговым и своей дочкой Оливией. Певица родила первенца в браке с первым мужем Львом Гейхманом. Она не скрывает, что мечтает стать многодетной мамой. Но пока всю любовь она дарит единственной наследнице. Многим именинникам на карантине пришлось праздновать значимые даты в четырех стенах. А вот дочке артистки повезло, так как к ее первому юбилею режим самоизоляции в Москве был снят.

Недавно Ани Лорак устроила пышный праздник для дочери Софии на природе. Ее примером вдохновилась и Топурия. Она организовала праздник на свежем воздухе. Аниматоры в костюмах принцесс и животных появились на лужайке. Там также был организован кенди-бар, декор в виде замка и зона для фото в стиле мультфильма «Холодное сердце». Именинница появилась на публике в пышном платье голубого цвета. Она выглядела счастливой.

Юные гости были увлечены играми с аниматорами. Возлюбленный Кети преподнес имениннице огромного плюшевого медведя. А сама певица блистала в черном сарафане и на шпильках. У Оливии не сходила с лица улыбка.

«Принцесса в голубом», «Какая очаровашка», «Красавица», — восхитились некоторые поклонники. Она даже успела переодеться в еще одно платье принцессы, но уже желтого цвета. Большой восторг у девочки вызвало появление живого ежика, который позволил себя погладить. Кульминацией вечера стал праздничный торт.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие считают Топурию прекрасной мамой. Ее наследница вызвала у всех теплые эмоции. Они отмечают, что кроха очень похожа на маму. Напомним, что девочка принимает поздравления весь день. Ранее певица поведала, что ее наследница занимается балетом и изучает английский язык.