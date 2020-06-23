«После дня рождения»: Пегова в элегантном брючном костюме в полоску отметилась в аэропорту

Ирина Пегова почти весь карантин провела вдалеке от городской суеты. Она коротала дни в деревне Выкса со своими родными. Актриса забрала из Москвы даже свою дочку Татьяну. Однако уже в мае артистке наскучило сидеть на одном месте. Она стала посещать соседние города. А свой день рождения девушка и вовсе отметила в Екатеринбурге. Тогда она всех сразила постройневшей фигурой в черном мини-платье.

Конечно, после снятия самоизоляции Пегова поспешила вернуться в Москву. Однако никто не ожидал, что она сразу уедет. На следующий день после дня рождения Ирина поделилась кадрами, сделанными в аэропорту «Шереметьево». Актриса запечатлела себя с подругой. Она оделась очень стильно. Девушка предстала в молочном костюме в тонкую полоску. Из-под жакета виднелась алая блузка с кружевами, совпадающая по цвету с кедами и чемоданом. Наряд подчеркнул ее фигуру.

«После дня рождения», — призналась она.

В руках у Ирины был букет цветов. Она выглядела счастливой и отдохнувшей. Поклонники вновь поздравили девушку с радостным событием. Они восхитились ее стильным аутфитом. Другие выразили надежду, что скоро увидят ее в новых фильмах.

Пегова последние месяцы с нетерпением ждала, когда сможет возобновить работу. Где проходят новые съемки пока неизвестно. Однако фанаты считают, что она после небольшого отдыха полна сил и со всем справится.