«Как куколка!»: Ирина Пегова в черном мини-платье восхитила стройными ногами в день рождения

Ирина Пегова после поездки в Белоруссию решила скоротать время в родной Выксе, Нижегородской области. Актриса переждала карантин в своем деревянном доме в кругу родных. Даже свою дочку Татьяну она привезла с собой. Но уже в мае девушке наскучило сидеть на одном месте, и она стала путешествовать в соседние города. Артистка открыла для себя много уникальных мест. Также она научилась рисовать и делать украшения.

А 18 июня Пегова отметила свой день рождения. Она решила совершить очередной спонтанный вояж и отправилась в Екатеринбург. Там девушка заглянула в магазин с украшениями и стала примерять лунницы. Актриса предстала в черном мини-платье на молнии, которое дополнила золотыми туфлями на каблуках. Ирина всегда облада пышными формами, но, по мнению поклонников, похудела на карантине, поэтому наряд выгодно подчеркнул ее стройные ноги.

«Выбралась из деревни, преодолев 400 км до столицы на машине, затем 1786 км на самолете и оказалась в Екатеринбурге», — написала именинница.

Поклонники стали поздравлять звезду с 42-летием. Многие восхитились ее фигурой. «Красивая девушка, всегда хороша!», «Иришка, ты красотуля!», «Как куколка!», «Какой чудесный женский взгляд, устремленный на свое отражение в зеркале!», «Стройняшка», «Ирина, вы очень очаровательная! Восхищаюсь вами!!!», «С днем рождения, наша несравненная», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что задерживаться в городе она не стала и вскоре отправилась в аэропорт, чтобы вернуться в Москву.