«Когда свадьба?»: Пегова похвасталась цветами от таинственного дарителя

Звезда кино и театра призналась, что это ее любимые пионы.

Известная актриса Ирина Пегова проводит самоизоляцию, наслаждаясь поездками по родным местам. Звезда вместе с дочерью уехала в Нижегородскую область к родным и публикует оттуда яркие фотографии, на которых буквально искрится счастьем.

Очередные селфи, которые сделала Пегова на фоне букетов с цветами, снова источают радость и позитив. На них актриса предстала без макияжа, в легком голубом платье в горох, а также в очках со стильной синей оправой в тон своему наряду. Актриса заинтриговала подписчиков, сообщив, что цветы – это подарок от таинственного дарителя.

«Сегодня купаюсь в пионах! Ой, такой запах, ну прямо не могу, ну вы меня понимаете, девчонки! А еще они от того, от кого надо…. оттого запах… вообще радует!» — сообщила актриса.

Оказалось, что пионы – это любимые цветы актрисы. Поклонники в комментариях стали гадать, кто бы мог подарить ей эти букеты. В первую очередь высказали предположение, что так порадовать Ирину решила ее мама, или 14-летняя дочка Таня. Оказалось, нет, и Пегова игриво умолчала об отправителе, который доставил ей цветы из магазина.

«Рассказывайте, Ирина, когда свадьба??», «Такие классные пионы, а Вы чудо — чудесное и голубое платье в горошек с очками так к лицу», «Ирина, вы прекрасны как эти пионы», «Такой прекрасной девушке, самые лучшие цветы!» — написали в комментариях фанаты Пеговой.