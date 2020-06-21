Папина кокетка: Лиза Галкина облачилась в хлопковый сарафан с ажурными рукавами в технике макраме

Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале не скрывает, что их с Аллой шестилетняя дочка проявляет интерес как к творчеству, так и к моде. Лиза Галкина любит рисовать. Ко всему прочему, малышке нравится слушать, как ее именитая мама играет на рояле. Сама Примадонна считает, что ее дети должны быть разносторонне развитыми. По этой причине артистка не стала возражать против, когда ее муж нашел для двойняшек гувернера, который стал учить их французскому языку.

Стоит отметить, что дочка артистки неравнодушна и к моде. Так, Лиза уже не раз принимала участие в модных дефиле, представляя на подиуме наряды от Галины Юдашкиной. У дочери Аллы Пугачевой обширный гардероб, которому могли бы позавидовать и девочки-подростки. Помимо модных платьев в стиле бэби-долл наследница певицы также позировала в джинсовых шортах, цветочных туниках, клетчатых кюлотах, джинсах-скинни, футболках с бахромой, шляпках и шифоновых юбках. Примадонна не привыкла экономить на одежде для своих детей. Помимо дочери вместе с мужем певица воспитывает и сына Гарри.

В одном из интервью Максим Галкин признался, что их двойняшки неразлучны. Они вместе играют, гуляют, делают уроки, придумывают шалости, обедают и смотрят телевизор. И если Лизе нужно куда-нибудь отъехать из дома, то Гарри просто не может найти себе места.

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появился кадр из видеоролика, который отец девочки ранее публиковал в личном профиле. Перед объективом камеры наследница Примадонны предстала в белом хлопковом сарафане с ажурными рукавами в технике макраме. Образ дочери телеведущего дополнила пудровая сумочка-клатч. Длинные белокурые локоны малышки заплели в две косы.