«Так выглядит счастье»: Пугачева запечатлела Лизу в джинсовке и шортах с воланами по низу

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алла Пугачева вместе с дочкой Лизой прогулялась по садовому участку. На свежих снимках Примадонна запечатлела наследницу в трендовой куртке-джинсовке и шортах с воланами по низу. Еще имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью нашему изданию говорила о том, что вещи из денима окажутся в сезоне весна/лето 2020 года на пике популярности. Муж певицы — шоумен Максим Галкин не скрывает, что у Лизы обширный гардероб, которому могли бы позавидовать и девочки-подростки.

«За это можно все отдать! Так выглядит счастье», — отметила Пугачева, поделившись с подписчиками свежими снимками дочери.

Ранее в интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» на Первом канале певица рассказала о том, что многие ее поклонники ожидали, что на юбилейный концерт в Минск она приедет со всей семьей. Однако Максим Галкин не смог сопровождать супругу из-за гастролей. А двойняшек Примадонна решила оставить дома под присмотром нянечек.

Напомним, что в Кремле Лиза и Гарри вышли на сцену, чтобы поддержать именитую маму. Компанию малышам составил супруг певицы, Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Никита Пресняков и Дени Байсаров. Выступить перед публикой Алла Борисовна согласилась только по случаю своего 70-летия. В беседе с журналистами артистка дала понять, что в следующий раз она выйдет на сцену не раньше, чем через десять лет, к своему 80-летнему юбилею.