Мамина модница: Лиза Галкина в платье бэби-долл и резиновых сабо прогулялась по саду

Примадонна отечественного шоу-бизнеса не позволяла своим детям пропускать занятия даже в период самоизоляции. Так, Алла Борисовна подметила, что обучение в дистанционном формате не отменяет выполнения домашнего задания. Для этого певица выделила шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе планшет с интернетом, позаботившись о том, чтобы они могли заниматься с гувернером в онлайн-формате. Малыши штудировали с учителем французского учебники и другие образовательные пособия, пополняя словарный запас новыми фразами. Ко всему прочему, Алла Пугачева дала понять, что ее дети уже научились писать и читать. В новом учебном году двойняшки пойдут в первый класс. И к этому моменту именитая мама Гарри и Лизы позаботилась о том, чтобы они выучили алфавит.

Ко всему прочему, супруга шоумена Максима Галкина не возражает против того, что ее дочка проявляет интерес к моде и творчеству. Так, к примеру, шестилетняя Лиза любит рисовать. Также девочка принимала участие в дефиле Галины Юдашкиной. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале не скрывает, что их с Аллой дочка растет очень артистичной и вдумчивой.

Ранее Максим Галкин делился кадрами, на которых Лиза была запечатлена во время прогулки по садовому участку. Вместе с семьей кроха живет за городом в частном особняке. Перед объективом камеры малышка предстала в белом платье бэби-долл с принтом в виде диснеевских мультипликационных персонажей и резиновых сабо. Длинные белокурые локоны Лизы заплели в косу так, чтобы волосы не мешали ей во время игр на свежем воздухе.