Вдохновлялась Грейс Келли: Наталья Водянова призналась, как выбрала свадебное платье

Наталья Водянова в начале этого года объявила о предстоящей свадьбе. Как оказалось, год назад на день рождения модели ее возлюбленный Антуан Арно сделал ей долгожданное предложение руки и сердца. Француз встал на колено и произнес заветные слова на русском языке. После такого девушка не могла ему отказать. Тем более, что они вместе уже почти 10 лет и растят пятерых детей, трое из которых родились в первом браке девушки с английским аристократом.

Торжество должно было состояться 27 июня в Париже, где живет Водянова. Церемония венчания прошла бы в аббатстве Saint-Pierre d’Hautvillers, а затем вместе с гостями молодожены отметили это событие за торжественным ужином в доме Ruinart. Но из-за пандемии коронавируса свадьба была отложена. Арно предлагал пожениться осенью, но модель мечтает о летнем празднике. В новом интервью британской журналистке Сьюзи Менкес девушка поведала детали торжества и даже рассказа о своем свадебном платье.

Так как Наталья — невеста наследника империи Louis Vuitton Moët Hennessy Антуана Арно, то и наряд все ожидают увидеть роскошный, все в традициях фэшн-индустрии. Не исключено, что модель затмит Меган Маркл и других известных модниц. Как оказалось, вдохновение она черпала у американской актрисы и 10-й княгини Монако.

«Это будет похоже на платье Грейс Келли с нотками рок-н-ролла», — описала она наряд.

При этом оказалось, что платье не готово из-за карантина. Девушка не могла ездить на примерки из-за самоизоляции. Дошить его пока не успели, но уже очевидно, что платье будет одним из самых лучших образов столетия. Поделилась Водянова и другими подробностями предстоящего торжества. Она и ее жених предлагают гостям взять своих детей на мероприятие. Для маленьких гостей будет сделана отдельная программа, которой занимается сама модель. Но самым интересным стало то, что на празднике будет присутствовать даже ее кот — песочный британец. Его оденут во врак с цилиндром.