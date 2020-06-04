Наталья Водянова раскрыла, как Антуан Арно проявляет к ней чувства

Наталья Водянова скоро отметит десятую годовщину совместной жизни с бизнесменом Антуаном Арно. Избранник модели является сыном одного из самых богатых людей в мире, владельца империи Louis Vuitton Moët Hennessy. Год назад на день рождения он попросил руки своей избранницы. Арно даже произнес важные слова на русском языке, чем, конечно, умилил девушку. Их свадьба была намечена на 27 июня, но из-за пандемии коронавируса торжество было отложено и скорее всего случится уже в будущем году.

Водянова растит пятерых детей. Лукас, Нева и Виктор были рождены в первом браке модели с британским аристократом, а Максима и Романа она родила уже от Антуана. Не удивительно, что на своей свадьбе она хочет видеть гостей с детьми и даже готовит малышам отдельную программу. А вот свадебное платье девушки готовится войти в список лучших, так как при его создании невеста вдохновлялась Грейс Келли в образе невесты.

В недавнем интервью для подкаста журналистки Сьюзи Менкес Наталья поведала не только о празднике, но и о благотворительности. Модель долгое время не знала, как относиться к своему успеху и чувствовала, что еще не достигла своей цели, не сделала что-то важное. Когда произошел теракт в Беслане и была захвачена школа с детьми, то это затронуло сердце королевы подиумов. Ей хотелось чем-то помочь тем семьям, и она решила воплотить в жизнь строительство детской площадки, о которой фантазировала в детстве.

С этого момента Наталья стала много времени уделять благотворительности, помощи детям, основав фонд «Обнаженные сердца». Не удивительно, что модель называют личностью с большой буквы и нижегородской Золушкой. К слову, она призналась, как Антуан проявляет к ней чувства и одаривает нежностью.

«В отношениях очень большую роль играют мелочи. Например, когда тебе говорят, что любят, даже в тот момент, когда ты ведешь себя как дракон. Это именно то, в чем люди клянутся друг другу в церкви — любить в горе и в радости», — пояснила Водянова.

На карантине она открыла в себе новые таланты. Модель стала готовить для всей семьи вместе со своими наследниками. Новое увлечение понравилось старшему сыну девушки Лукасу. Оказалось, что он прекрасно готовит. «Никогда бы не подумала, что буду сама делать суши только для того, чтобы порадовать детей», — отметила Наталья.