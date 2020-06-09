«Какие стильные»: Анна Нетребко в платье макси и жакете вышла в свет с мужем

Анна Нетребко не скрывает, что карантин стал для нее возможностью отдохнуть. Оперная дива еще зимой не подозревала, что сможет столько времени провести дома. Два месяца артистка занималась домашними делами и совершенствовала кулинарное мастерство. Но с начала мая певица стала регулярно отдыхать на природе, а также вывозить сына Тьяго в музеи и другие места. Также звезда вернулась на сцену, чему очень рада.

А накануне Анна вышла в свет впервые за долгое время. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она посетила филармонию «Музикферайн». Они насладились классической музыкой в исполнении коллег. Для такого случая оперная дива выбрала лаконичное черное платье с юбкой плиссе и жакет в тон. Она также сделала объемную прическу и макияж с акцентом на губы. Ее муж тоже облачился во все черное. Супруги выбрали единый стиль.

Поклонники восхитились образом Нетребко. «Просто восторг и красота!», «Анна, вы просто восхитительны! Очень элегантно одеты. Прекрасная пара!», «Капец, какие стильные с Юсифом! Идеально подобраны образы!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил look звезды дизайнер Сергей Никулин.

«Образ сдержанный, очень консервативный, театральный благодаря длине платья. Образ вполне гармоничный. Классика жанра это три цвета черный основной акцент это серебро, тут это фурнитура, ручка сумки, перстень, и хотелось бы еще какого-то вспомогательного оттенка — в лице серого или темно-зеленого. Я прекрасно понимаю, что наша героиня находится где-то в театральных кругах. Подстать месту и наряд. Хороший классический образ», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе.