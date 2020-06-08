«Вкусно и необычно»: Нетребко дала рецепт баклажанов по-японски в сладком вине

А также научила готовить стейк тунца в кунжуте.

Анна Нетребко продолжает радовать своих поклонников необычными рецептами блюд, публикуя их в личном блоге. Ранее она научила фолловеров готовить мясные тефтели с зеленым горохом. Теперь оперная дива предложила попробовать баклажаны по-японски со стейком из тунца.

Итак, необходимо взять свежие баклажаны, отделить хвостик и нарезать на довольно крупные куски. Опустить их ненадолго в холодную воду с солью, чтобы ушла горечь. Кусочки вытащить, отряхнуть, слегка отжать и отправить на раскаленную сковороду с растительным маслом.

Приготовить соус из сладкого вина и соевого соуса, добавив немного темного сахара, кунжутного масла и пару капель рисового или виноградного уксуса. Все перемешать.

Готовые овощи разложить по тарелке и залить соусом, посыпать свежим чесноком, луком пореем и острым перцем.

Стейк тунца обсушить бумажным полотенцем, обвалять в кунжутных зернах и поджарить быстро на довольно сильном огне. Посолить, поперчить и добавить немного кинзы только при подаче.