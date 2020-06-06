«До чего же хороша!»: Нетребко в белом платье макси и мюлях отдохнула с друзьями на природе

Анна Нетребко не скрывает, что у нее очень насыщенная жизнь. Даже на карантине артистка не скучала. За два месяца она усовершенствовала кулинарные навыки и облагородила террасу, не говоря о порядке, который певица навела в своей гардеробной. А в мае, когда в Вене был снят карантин, она с радостью стала гулять вместе с сыном Тьяго. А вот ее муж Юсиф Эйвазов так привык к самоизоляции, что теперь покидает квартиру редко.

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Нетребко делала неутешительные прогнозы, что вернется на сцену только осенью. Однако в апреле она выступила для телевидения, а накануне сообщила, что дала первый концерт после карантина. В театре оперная дива появилась в бежевом платье-комбинации и бархатном плаще. Главной изюминкой образа стали сверкающие ботильоны.

А на следующий день Анна отправилась на природу. Она отдохнула в компании друзей, устроила фотосессию в маковом поле и увидела древне-римскую арены для гладиаторских боев, а точнее то, что от нее сохранилось. Артистка вновь поразила всех своим нарядом. Плащ она сменила на белоснежное платье макси с вышивкой в русском стиле, а голубые мюли дополнили образ. Подруга сплела ей венок, в котором певица с удовольствие фотографировалась.

«У меня на радостях веснушки высыпали», — отметила звезда.

Поклонники пришли в восторг от красочных снимков и образа оперной дивы. «Какая красавица! Вы прекрасны», «Вышиванка вам к лицу», «Моя ж ты, девочка, хорошая!», «Какая вы красивая! Венок чудесный», «Во всех нарядах и с веснушками ты, Анна, хороша», «Роскошная леди. А веснушки только украшают», «До чего же хороша!», — прокомментировали пост подписчики.