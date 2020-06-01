«Ярко и элегантно»: Анна Нетребко «скорректировала» фигуру дизайнерским брючным костюмом

Анна Нетребко не привыкла сидеть дома, поэтому эта весна стала для нее испытанием. Однако певица быстро привыкла к жизни без концертов и суеты. Она баловала близких изысканными блюдами и преображала квартиру и террасу в Вене, где живет. А с наступлением мая, когда в Австрии были сделаны послабления в режиме карантина, оперная дива стала много гулять на природе и посещать музеи, а также другие места.

Благодаря теплой погоде Анне удалось блеснуть в сарафанах, легких костюмах и комбинезонах. За время самоизоляции она не поправилась. Многие поклонники считают, что 48-летняя артистка даже похорошела. А накануне она отправилась в музей Леопольда, чтобы увидеть арт-искусство. На этот раз артистка предстала в дизайнерском брючном костюме с белой оторочкой. На плече дивы красовалась белая объемная сумка. Завершили ее образ глянцевые сапоги.

Нетребко осматривала картины вместе с сыном Тьяго. Она лишь слегла подвела глаза стрелками и накрасила губы.

«Сегодня дождь и холод, поэтому мы пришли в Музей Леопольда, чтобы увидеть Art искусство!» — хвасталась певица.

Поклонники в свою очередь стали обсуждать ее образ. Многим он пришелся по душе. Оценила аутфит звезды для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Лаконичный, но контрастный образ: черного с белым в цвете, женского с мужским в фасоне, округлых и прямых линий в форме и мягкого с жестким в фактуре. Так что образ не такой простой, как кажется на первый взгляд. Все продуманно до мелочей и работает на Анну. Белый кант создает визуальную коррекцию, подчеркивая стройность силуэта. Пример того, как можно выглядеть ярко и элегантно одновременно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.