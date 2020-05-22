В восточном стиле: Нетребко в платье-тунике и босиком позировала на террасе своего дома в Вене

Оперная дива уже говорила о том, что ее сердце принадлежит этому австрийскому городу.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев уточнил, что сама оперная дива родом из Краснодара. Историк моды не сомневается, что в возлюбленной азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова течет казачья кровь. Так, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что 48-летняя Анна Нетребко может похвастаться не только глубоким красивым тембром, но и весьма привлекательными внешними данными. Говоря о фигуре певицы, искусствовед заверил, что ей абсолютно не нужно худеть. К слову, сама Анна также говорила о том, что уже много лет она пребывает в одном и том же весе. Знаменитость не собирается идти на поводу у моды и изнурять себя жесткими диетами ради надуманных идеалов красоты.

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Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Анна Нетребко на домашней изоляции не тратила время впустую. Возлюбленная азербайджанского тенора сделала ремонт на террасе, покрасив стены и обновив декор. Теперь оперная дива может отдыхать на обновленной площадке, где появились садовые стулья и живые кустовые цветы.

В Stories оперная певица поделилась отчетным фото, позировав на террасе своего дома в Вене. Перед объективом фотокамеры Анна предстала в платье-тунике и босиком, отдав предпочтение восточной стилизации. Нетребко дала понять, что осталась довольна ремонтом. Возлюбленная Юсифа Эйвазова собственноручно красила стены и подбирала подходящие оттенки, выступив в качестве дизайнера.