«С этой прической прям девочка»: Анна Нетребко в сарафане свободного кроя пришла на репетицию

Анна Нетребко почти три месяца не выступала на публике. В апреле она поднималась на сцену дважды, но зал был пуст. Тогда артистка снялась для телевидения. Из-за пандемии коронавируса она вынуждена была самоизолироваться в своей квартире в Вене. До наступления мая певица почти не покидала дом, готовила изысканные блюда и наводила порядок в гардеробе. Однако с послаблением ограничений артистка начала посещать музеи и гулять на природе.

По прогнозам самой Анны, театры вновь заработают лишь осенью. До этого времени она не собирается сидеть без дела. В понедельник, 1 июня, оперная дива отправилась на репетицию. Она предстала в легком сарафане свободного кроя и на тонких бретельках. Наряд оголил ее руки и зону декольте. Артистка собрала волосы в пучок, а также отказалась от макияжа. Она исполнила сложный романс.

«Когда-нибудь и скоро, может быть, этот романс будет звучать легко и непринужденно», — отметила звезда.

Несмотря на то что Нетребко выбрала простой образ, многие поклонники восхитились ее нарядом и естественной красотой. «Слушала с замиранием сердца», «Волшебный голос», «С этой прической прям девочка», «Господи, как это трудно. Но так красиво», «Вау», «Любим вас за простоту! Само очарование», — прокомментировали пост подписчики.