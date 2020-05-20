Стиль монохром: Саша Стриженова отметилась в лавандовых джинсах и джемпере в тон

Екатерина Стриженова является актрисой и телеведущей. Она всю жизнь блистает с экранов телевизоров. В свои 52 года женщина может похвастаться моложавым видом и отменным чувством стиля. Многие поклонники заглядываются на элегантные наряды знаменитости. Унаследовали ее красоту и умение хорошо одеваться дочери. Младшая из них, Саша, уже окончила школу и учится в МГУ. 19-летняя девушка недавно блеснула в легком платье насыщенного голубого цвета.

А вот на днях девушка показала свой повседневный образ для весны. Наследница Екатерина облачилась в джемпер свободного кроя и джинсы с высокой талией. Наряд был выдержан в бледно-лавандовом цвете. Он подчеркнул ее стройную фигуру, а распущенные волосы и нежный макияж дополнили женственный образ. Многие поклонники восхитились Сашей. Некоторые вновь отметили, что она очень похожа на свою маму. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Я не понимаю молодых красивых девушек, которые так блекло одеваются. Подойдет время, когда уже в силу возраста придется перейти на такие нейтральные, даже скучные оттенки. Но в ее годы, мне кажется, образ мог быть гораздо интереснее. Да, монохром актуален, но сам серо-лавандовый цвет скучный и неинтересный. Если бы она выбрала сложный оттенок серого, она бы просто засияла. Цвет сам по себе очень скучный, при этом очень спокойные вещи. Да, актуальные джинсы. В тренде — и высокая посадка, и пуговицы акцентные, замечательные. Да, свободный джемпер в крупной вязке тоже в моде… Но скучно и невыразительно. Можно было бы больше открыть плечо, выбрать интересное украшение или повязать яркий платок на шею. Образ ни о чем, при такой яркой внешности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.