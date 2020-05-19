Кудрявый малыш: Стриженова поделилась свежим «карантинным» фото двухлетнего внука Пети

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале скучает по крохе. Однако в условиях самоизоляции звездная бабушка не может навестить сына своей старшей дочери Анастасии.

Еще в апреле внук Екатерины Стриженовой отметил день рождения. Пете Петровичу (так домашние называют малыша. — Прим. ред.) исполнилось два года. Внук ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале вместе с родителями живет в Штатах.

Знаменитость очень расстроилась из-за того, что не смогла лично поздравить маленького именинника. Со старшей дочерью Анастасией и ее сынишкой супруга кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова общается только по видеосвязи. Телеведущая с нетерпением ждет момента, когда сможет взять внука на руки.

В stories Instagram Екатерина поделилась свежим «карантинным» фото с Петей Петровичем. В свои два годика малыш может похвастаться белокурыми кудрявыми локонами и пухлыми щечками.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Стриженова уточнила, что сейчас их с мужем жизнь крутится исключительно вокруг внука. Телеведущая не представляет себя без этого «очаровательного мальчугана». Знаменитость подметила, что их с Александром дети уже выросли. И теперь настало время понянчиться с внуками.

Из всех Петя Петрович выделяет именно дедушку. Вдвоем они всегда находят занятия, чтобы с пользой скоротать вечер. Так, Стриженов придумывает для малыша различные игры к полному восторгу Пети.