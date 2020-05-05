«Юная леди»: Саша Стриженова в приталенном платье с рукавами буфами восхитила стилиста

Девушка похвасталась образом, в котором отметилась во время учебы онлайн. Имиджмейкер Ольга Трофимова оценила его.

Екатерина Стриженова с юных лет полюбила Александра Стриженова. Они поженились, когда стали совершеннолетними. Теперь у них есть две взрослые дочери. Многие восхищаются чувством стиля 52-летней актрисы и телеведущей. Она подчеркивает свою внешность женственными нарядами. Для выходов в свет артистка подбирает элегантные платья в пол или лаконичные костюмы. Похоже, что ее вкус унаследовала и младшая наследница.

Саша учится в МГУ на факультете социальных наук. 19-летняя девушка во время самоизоляции посещает лекции онлайн. Похоже, что спустя месяц, даже сидя дома, ей захотелось хорошо выглядеть. Дочь Стриженовой принарядилась для лекции. Она предстала в винтажном платье насыщенного голубого цвета с рюшами и оборками. Приталенный наряд с рукавами буфами подчеркнул достоинства ее фигуры. А макияж и убранные в пучок волосы завершили образ.

«Когда во время лекции в зуме преподаватель сказал всем замереть и сделать умные лица для скриншота», — написала Саша.

Поклонники восхитились ее аутфитом. «Огненная красотка», «Просто бомба», «Какое платье шикарное», «Супер цвет, тебе идет», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд молодой девушки имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Очень вкусный и красивый образ. Девушка таким луком выделилась во время учебы. Акцентные пуговицы мы видим по лифу и на манжетах контрастного белого цвета под жемчуг — очень гармонично смотрится. Совершенно свежим, умиротворяющим выглядит голубой цвет. Платье выполнено из красивой ткани со множеством рюш, защипов и оборок, которые невероятно женственно смотрятся и подчеркивают все достоинства юной леди», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.