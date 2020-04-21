«Какая красота»: Кети Топурия подчеркнула фигуру кожаными лосинами и блузкой оверсайз

Кети Топурия, как и многие ее коллеги, вынуждена находится в самоизоляции. Певица целые дни проводит в загородном доме с четырехлетней дочкой Оливией и своим возлюбленным Львом Деньговым. Артистка без стеснения позирует без макияжа. А благодаря наследнице девушке есть чем занять свой досуг. Они то вместе рисуют, то готовят, то играют. На днях солистка «А’Студио» запечатлела свою дочку в платье и короне.

Многим известно, что Кети является настощей модницей. Сама певица заверяет, что носит то, что ей идет, а не то, что в тренде, но так получается, что образы девушки всегда эффектные и женственные. В самоизоляции она вместо платьев носит уютные худи и спортивные штаны. Однако теплый день заставил Топурию выйти на улицу. Она предстала уже не в пижаме, а в весеннем дерзком аутфите.

На новых фото артистка позирует в кожаных лосинах и черной блузке оверсайз без рукавов. Образ дополнили солнцезащитные очки и босоножки. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Еще недавно многие подозревали певицу в беременности, но эти снимки развеяли все домыслы фанатов. На этот раз Кети всех восхитила своей красотой и точеной фигурой.

«Уберите фото! Вы Слишком стройны для карантина. Не политкорректно! Оскорбляет чувства жрущих!», «Просто невозможная красотка», «Деловая», «Ах, какая красота», «Нереальная», «Ты лучшая», «Стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.