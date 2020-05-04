«Стройняшка!»: Кети Топурия в мини-платье в цветочек блеснула стройными ногами

Кети Топурия долгое время не могла обрести счастье после развода с Львом Гейхманом. Ее роман с рэпером Гуфом в итоге закончился расставанием. Певица узнала, что избранник был ей не верен. Но год назад судьба свела ее с дипломатом Львом Деньговым. Их отношения стали развиваться очень стремительно. Молодые люди уже живут вместе и подружились с детьми друга драга от прошлых отношений.

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У солистки группы «А’Студио» подрастает четырехлетняя дочка Оливия. Девочка во время самоизоляции стала много рисовать и делать аппликации. О своем досуге она рассказывает в соцсети. А Топурия даже на карантине радует поклонников стильными образами. Недавно она отметилась в кожаных брюках, а дома она ходит то в рубашке, то в уютном худи. Но накануне певица принарядилась. Она запечатлела себя дома в черном мини-платье в цветочек.

Приталенный наряд с глубоким декольте позволил девушке похвастаться стройными ножками. А нежный макияж и распущенные волосы дополнили женственный образ. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 33-летняя артистка. «Платье восторг», «Романтичный стиль», «Стройняшка!», «Сногсшибательная куколка», «Вот это вау», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в начале года ходили слухи, что Кети беременна. Певица носила одежду свободного кроя, но поклонники замечали изменения в фигуре звезды. Сама артистка слухи не комментировала, но не раз ранее признавалась, что хочет иметь минимум троих детей. Однако на новых фото Топурия продемонстрировала точеную фигуру, развеяв домыслы фанатов.