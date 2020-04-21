44-летняя вдова Круга продемонстрировала фигуру в эффектном платье-футляре

Ирина Круг была супругой Михаила Круга. 17 лет назад на дом певца было совершено нападение и артист был смертельно ранен. Тогда сыну шансонье было всего чуть больше месяца. Теперь вдова певца сама заботится о близких. Не так давно она выдала замуж свою дочь. А вот о сыне она рассказывает редко. Молодая артистка много гастролирует и выступает на знаменитых сценах. Ирина следит за собой, поэтому находится в хорошей форме. Не так давно она отпраздновала 44-летие.

В соцсети певица делится новостями из своей жизни и публикует снимки. В период самоизоляции она часто делится кадрами, сделанными во время или перед выступлениями. На новом фото Ирина предстала в черном платье-футляре длины миди. Наряд позволил оголить плечи, а также подчеркнуть талию. Туфли-лодочки в тон дополнили образ и визуально вытянули силуэт. Серьги с жемчугом и алая помада придали женственности вечернему аутфиту.

Поклонники были очарованы красотой вдовы Круга. Многие одарили ее комплиментами. «У вас отличный стилист! Одежда вся со вкусом и продумано подобрана!», «Очень элегантно», «Потрясающая женщина», «Леди Совершенство!», «Королева шансона», «Просто красавица», «Самая стильная», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что еще недавно Ирина хвасталась пышными бюстом. Теперь поклонники заметили, что артистка постройнела. Она стала выглядеть еще изящнее, чем раньше.