Вдова Круга в «золотом» комбинезоне сверкнула пышным бюстом

17 лет назад на дом певца Михаила Круга было совершено нападение, и артист был смертельно ранен. Тогда его сыну было чуть больше месяца. О последнем разговоре с мужем и о том, каким вырос его сын, Ирина Круг рассказывала на передаче «Судьба человека». А в этом году женщина выдала замуж свою 24-летнюю дочь от первого брака — Марину. Вдова артиста стала более свободна, так как ее старшие наследники выросли, поэтому она гастролирует с концертами.

В свои 43 года Ирина следит за собой, поэтому находится в хорошей форме. В соцсети она делится новостями из своей жизни и публикует снимки. Так, на днях женщина выступила в Кремле. Для появления на публике вдова Круга выбрала необычный комбинезон золотого цвета с глубоким декольте. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости и позволил женщине сверкнуть пышным бюстом.

Довольно пикантный кадр вызвал переполох в Сети. Ириной восхитились многие звезды. «Красотка», — отметила Валерия. Также Настасья Самбурская оставила смайлик с сердечками, а Кирилл Сафонов назвал ее восхитительной. Поклонники и вовсе завалили артистку комплиментами. «Умопомрачительная», «Богиня», «Вы мне всегда нравились, но это фото очень красивое, все переплюнуло», «Шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не раз Ирина признавалась, что постоянно посещает тренажерный зал. Также каждое утро она начинает с зарядки. Вот уже 13 лет женщина состоит в браке с бизнесменом Сергеем Белоусовым, от которого в 2013 году родила сына Андрея. Они поженились спустя четыре года после смерти Круга.