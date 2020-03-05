«Очень нежно»: Рудковская в пудровом платье макси появилась на выставке Dior в Москве

Яна Рудковская почти неделю провела во Франции. Она не могла пропустить Неделю моды. Продюсер побывала на двух показах, но этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание общественности. Возлюбленная Евгения Плющенко везде ходила с медицинской маской на лице, а на показе Chanel она украсила ее бумажными камеями, благодаря чему попала даже в зарубежные СМИ.

И вот 5 марта Яна вернулась в Москву. Однако отдохнуть дома ей не удалось. Она сразу отправилась на выставку Dior. Светская львица с удовольствием разглядывала новые коллекции одежды для детей и взрослых. Также ей понравились различные варианты сервировки стола. Как известно, Рудковская любит устраивать красивые завтраки и званые ужины.

При этом продюсер восхитила некоторых поклонников своим образом. На родине от защитной маски она отказалась. Девушка позировала в платье макси пудрового цвета. Приталенный наряд с принтом она дополнила кожаными ботинками и браслетом. Естественную красоту Яна подчеркнула нюдовым макияжем. Подписчики отметили, что выглядит звезда сногсшибательно.