Варшавер оценил слухи о гонорарах в двести тысяч рублей за выход на сцену Хаматовой

По словам Варшавера, платить артисту можно хоть миллион, но при одном условии. «Надо иметь такие деньги, чтобы платить. Должен быть внебюджетный фонд очень большой у театра. Почему Хаматовой именно? Там что больше артистов нет. Там многие не хуже ее играют. Я не в курсе, но вряд ли она такие деньги получала. Может у нее был оклад в 200 тысяч рублей в месяц», - сказал Варшавер.

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Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что одна из актрис, которая наплевала на свою страну, получала за выход на сцену по 200 тысяч рублей. Имени он не озвучил, но все поняли, что речь шла именно о Чулпан Хаматовой.