Варшавер оценил слухи о гонорарах в двести тысяч рублей за выход на сцену Хаматовой

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro усомнился, что актриса Чулпан Хаматова получала по двести тысяч рублей за один выход на сцену в «Современнике».
«Не может такого быть. Смоктуновскому в свое время платили в десятки раз меньше. Придумали, что Хаматова великая артистка. Ну да, неплохая артистка. Это неправда, что ей платили 200 тысяч рублей. Может, когда она играла на стороне в антрепризах, то да – хорошо получала. Но в своем театре она не получала таких денег никогда в жизни».
По словам Варшавера, платить артисту можно хоть миллион, но при одном условии. «Надо иметь такие деньги, чтобы платить. Должен быть внебюджетный фонд очень большой у театра. Почему Хаматовой именно? Там что больше артистов нет. Там многие не хуже ее играют. Я не в курсе, но вряд ли она такие деньги получала. Может у нее был оклад в 200 тысяч рублей в месяц», - сказал Варшавер.
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Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что одна из актрис, которая наплевала на свою страну, получала за выход на сцену по 200 тысяч рублей. Имени он не озвучил, но все поняли, что речь шла именно о Чулпан Хаматовой.