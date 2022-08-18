«Все неправда!»: что на самом деле происходит с шоу «Ледниковый период»

С 2007 года на Первом канале выходит популярное шоу «Ледниковый период». Звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения разучивают танцы в паре с профессиональными фигуристами, доказывая публике, что нет ничего невозможного.

Ведущими проекта за много лет были Марат Башаров, Ирина Слуцкая, Ингеборга Дапкунайте, Алексей Ягудин, Алина Загитова и другие. Председатель жюри всегда неизменен - заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.

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Недавно в Сети появилась информация о том, что в 2022 году новый сезон «Ледникового периода» не выйдет. В Интернете писали, что программу якобы поставили на паузу, как и другие многие другие развлекательные проекты на федеральных каналах.

Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, что это не так. Оказывается, фигуристы уже вовсю готовятся к съемкам шоу.