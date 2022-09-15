«Выигрышно смотрится и освежает»: 67-летняя Долина в небесно-голубом комбинезоне с брюками в пол скрыла изъяны фигуры

В последнее время Лариса Александровна регулярно появляется на разных съемках. Она также учит студентов в вузе и ездит с концертами в другие города. На днях артистка отметила свое 67-летие. Она выступила на публике. Ко всему прочему, был День города в Москве. Если в обычной жизни певица носит даже рваные джинсы, то на этот раз она выбрала сдержанный и лаконичный лук.

На публике Долина предстала в комбинезоне небесно-голубого цвета, который подчеркнул ее талию. Брюки в пол и туфли на каблуке визуально сделали ее еще выше и стройнее.