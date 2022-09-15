«Выигрышно смотрится и освежает»: 67-летняя Долина в небесно-голубом комбинезоне с брюками в пол скрыла изъяны фигуры

Лариса Долина уже давно знакома публике. Она большую часть жизни выступает на сцене и считается одной из лучших джазовых исполнительниц. Но в свое время славу ей принес хит «Погода в доме». Примечательно, что и теперь в 66 лет она удивляет публику не только сильным вокалом, новыми песнями, но и современными нарядами.
В последнее время Лариса Александровна регулярно появляется на разных съемках. Она также учит студентов в вузе и ездит с концертами в другие города. На днях артистка отметила свое 67-летие. Она выступила на публике. Ко всему прочему, был День города в Москве. Если в обычной жизни певица носит даже рваные джинсы, то на этот раз она выбрала сдержанный и лаконичный лук.
На публике Долина предстала в комбинезоне небесно-голубого цвета, который подчеркнул ее талию. Брюки в пол и туфли на каблуке визуально сделали ее еще выше и стройнее.
Поклонники осыпали звезду комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Оспипов.
«Концертный наряд очень идет Ларисе Александровне. Во-первых, хорошо подобран цвет. Небесно-голубой выигрышно смотрится на блондинках. А блондинок в элегантном возрасте ещё и освежает.
Во-вторых, наряд отлично корректирует фигуру. Он однотонный, что создает вертикаль. Туника с разрезами скрадывает бедра, а широкие штанины придают стройности», – высказался эксперт.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro