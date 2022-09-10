Сама элегантность: Долина в узких джинсах модного цвета и на шпильках предстала на сцене в день рождения

Лариса Долина большую часть жизни строит карьеру на сцене. Она смогла завоевать любовь публики. Артистка считается одной из лучших джазовых исполнительниц. Она преподает в вузе, участвует в телевизионных съемках. Несмотря на свой элегантный образ, она не боится экспериментировать с образами.
Минувшим летом Долина успевала путешествовать. Она выступала на фестивалях. А недавно певица решила посетить вечеринку молодого исполнителя Джони. Она щегольнула в остромодном костюме цвета фуксии с рваными брюками. Также артистка не боится носить короткие платья и шелковые наряды.
10 сентября Лариса Александровна отмечает свой день рождения. Так совпало, что в этот день также отмечает юбилей Москва, которой исполнилось 875 лет. В честь этого события в городе запланировано много развлекательных мероприятий. На одном из концертов отметилась и Долина. Она предстала в узких светло-серых джинсах и кардигане мышиного цвета. лук дополнили туфли на шпильке.
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«Аккурат в мой день рождения будем поздравлять Москву с днем рождения! Собралась чудесная компания во главе с Алексеем Франдетти», – написала именинница.
Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Сияйте, светите, воплощайте все самое безумное и манящее», «Всем бы так выглядеть после 60 лет», «Какая вы стройная», «Наряд просто шикарный», — стали писать подписчики.