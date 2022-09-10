Сама элегантность: Долина в узких джинсах модного цвета и на шпильках предстала на сцене в день рождения

10 сентября Лариса Александровна отмечает свой день рождения. Так совпало, что в этот день также отмечает юбилей Москва, которой исполнилось 875 лет. В честь этого события в городе запланировано много развлекательных мероприятий. На одном из концертов отметилась и Долина. Она предстала в узких светло-серых джинсах и кардигане мышиного цвета. лук дополнили туфли на шпильке.