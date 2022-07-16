«Нужно уметь носить»: какие остромодные топы и корсеты примерили Топурия, Бузова, Кока и другие звезды

Женщины всегда любили приукрасить свои достоинства. Одежда как и макияж, давно стала главным оружием девушек. В свое время корсеты были неотъемлемой частью гардероба дам.

Также этим летом смелые девушки носят топы. О том, как носить самый актуальный аксессуар 2022 года рассказала для портала Teleprogramma.pro стилист Алсу Арна.