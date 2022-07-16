«Нужно уметь носить»: какие остромодные топы и корсеты примерили Топурия, Бузова, Кока и другие звезды

Женщины всегда любили приукрасить свои достоинства. Одежда как и макияж, давно стала главным оружием девушек. В свое время корсеты были неотъемлемой частью гардероба дам.
Также этим летом смелые девушки носят топы. О том, как носить самый актуальный аксессуар 2022 года рассказала для портала Teleprogramma.pro стилист Алсу Арна.
«Почему топы и корсеты? Потому что мы долго носили оверсайз. И на смену тотал оверсайзу пришли велосипедки и мы их продолжали носить с объемным верхом: футболки на размер или два больше, пиджаки словно с мужского плеча и объемные кроссовки», — отметила эксперт.
«Во всем мире в России, Европе и в Америке люди достаточно долго одевались в такую капсулу. А теперь наступило время, когда девушки стали обтягивать верхнюю часть тела — корсетами и топами. Тренд на здоровый образ жизни, на ухоженность, он стер возрастные границы.
Сейчас девушки и женщины 40 и 50+ могут себе позволить носить корсет, потому что стерты границы возраста. Если в 18 лет тело не в форме, то и в таком возрасте корсет не рекомендуется носить. Бодипозитив и здесь проложил дорогу, и кто-то смелый носит корсет с пышными формами, но это уже нужно выносить не на суд стилистов, а критиков», — пояснила Алсу.
«Еще Met Gala в этом году задал модный вектор именно в плане корсетов и топов. Их носили даже мужчины. Тренд на талию, на женственность, показывание фигуры — будет еще набирать обороты. Также актуальна стала длинная юбка, уже не объемная, оверсайз, а прямая, без разрезов юбка макси.
В России еще мало кто использует образы с полным облеганием. У нас пока миксуют. Наши звезды любят брюки оверсайз, шорты свободного кроя и верх в виде топа и корсета. Мы ждем, что наши звезды скоро будут использовать 100% облегание тела. К осени в моде также станут бадлоны более теплые закрытые и возможно боди», — рассказала Арна.
Клава Кока
Корсет в неоновом исполнении идеален для сценического образа. Плюс здесь снижают градус торжественности брюки в спортивном стиле с лампасами.
«Ну и чтобы поддержать корсет, надо продублировать его еще чем-то в образе, лучше всего это сделать обувью. Здесь шпилька как никогда лучше подходит для поддержки контрастного динамичного и женственного образа», — отметила эксперт.
Алена Краснова
Алена великолепно демонстрирует черный цвет. Его надо уметь носить еще в таком исполнении, как корсет со сборкой, с драпировкой в зоне бюста, плюс эти ниспадающие ленты создают игривое настроение. Но не стоит забывать, что корсет в черном цвете — определенная провокация. Да еще плюс к тому — брюки, имеющие прорези.
«Это, кстати, тоже является трендом. Они в самом пикантном месте — на бедрах. Надо иметь уверенность, чтобы презентовать себя в таких формах.
Хочу отметить, что здесь настолько грамотно выстроена концепция, куда должен смотреть человек. Закрыли 80% тела и при этом брюки сделали свободными, поэтому туда мы не смотрим. Если бы были открыты ноги, мы бы не оценили так высоко эффектный корсет. Здесь тренд выстрелил!» — считает Алсу.
Кети Топурия
Солистка группы «А’Студио» в корсете светло-розовой карамели выглядит гармонично, спокойно, потому что в нижней части мы видим деним.
«Поп-дива всегда демонстрирует свою талию и часто открывала плечи, зону декольте на сцене. Кети давно является носителем этого тренда. Она всегда была провокационной», — заверила модный эксперт.
Каролина Севастьянова
Знаменитая гимнастка великолепно продемонстрировала тренды на корсеты и на топы. Да, лук очень провокационный, так как выполнен в кружеве, а это прямой отсыл на нижнему белью.
«И если бы не смокинг, то это смотрелось бы дешево и пошло. Это о том, что слишком прямое прочтение на уровне пошлости. А здесь настолько все грамотно выстроено. Шорты тоже выполнены в бельевой тематике, как и корсет.
Здесь спасает смокинг! Это всегда про определенный уровень, про закрытость. Атласные шорты идеально дублируют лацкан смокинга. Смокинг снимать нельзя, только при муже», — высказалась эксперт.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Ольга Бузова
Телеведущая нашла свой образ. Прям мимикрировала в среду. Это идеально подходящая фактура, цветовая палитра и форма Ольги. Она такая непритязательная, легкая. Здесь и укладка такая легкая, кукольная.
«Прям все идеально. Босоножки сливаются с землей. Голубой цвет сливается с небом с облаками. Она добрая, легкая, но постоянно пытается быть копией Ким Кардашьян. Но она не острая, не дерзкая», — пояснила Арна.
Наталья Рудова
А вот актриса Наталья Рудова любит выглядеть женственно. Ей захотелось носить мини-платье с корсетом. Блондинка выбрала ванильный корсет на шнуровке в стиле царских времен. Рудова покрасовалась на камеру засветив пышное декольте. Нежный наряд также подчеркнул ее длинные и загорелые ноги.
«Я обожаю девичьи платья и корсеты», — отметила звезда.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Виктория Боня
Модель в свои 42 года демонстрирует рельефный пресс. Микротоп в виде бюстье, юбка, которая изрядно поднадоела, можно было бы смело надеть велосипедки. Так, стилист считает, что комплиментов заслуживает только верхняя часть образа звезды.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Наталья Подольская
Певица хорошо работает с цветом, зная свой колорит. Здесь огромный плюс, что фигура в идеальной форме. Она может смело демонстрировать как нижнюю, так и верхнюю часть тела, а это обычно редко встречается, особенно после родов.
«И бандо-топ в таком немножко в амазонистом цвете хаки растворяется. Здесь выступают ярким акцентом шорт. Чтобы поддержать это яркое пятно Наталья также демонстрирует платок в ярких цветах», — сказала Алсу.
Виктория Лопырева
Модель и телеведущая Виктория Лопырева обычно носит платья, но топы также вошли в жизнь молодой мамы.
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«Виктория в топе розового цвета, который идеально подходит загорелой блондинке, да еще и джинсах голубого цвета. Это идеальная база на лето хоть блондинкам, хоть брюнеткам.
Здесь топ идет в обтяжку и них немного оверсайз — для пляжа с ребенком она выбрала такой комфортный образ. И по цветовой палитре идеально подходит Лопыревой», — отметила эксперт.
Виктория Лопырева с сыном. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.