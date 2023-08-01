«На французский манер»: Пугачева щегольнула на красной дорожке в остромодном жакете и перчатках вместе с Галкиным*

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. Она уже не дает концерты, но часто видится с друзьями. Артистка почти год живет с семьей в Израиле. Она растит двойняшек Лизу и Гарри, а муж Максим Галкин* гастролирует. Но этим летом они устроили отдых в Юрмале, где посетили фестиваль Лаймы Вайкуле. Снова Примадонна подобрала модный лук для выхода в свет.
На красной дорожке Алла Борисовна предстала с мужем. Они позировали рядом с Лаймой. Певица облачилась в узкие джинсы и черную атласную блузку. Лук дополнял жакет оверсайз розового цвета и кроссовки. Артистка сделала укладку, убрав челку. Она не побоялась показать свой высокий лоб. Примадонна также выбрала вытянутые солнцезащитные очки.
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Поклонники были восхищены ее образом в стиле Барби. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Образ Аллы Борисовны в уличном стиле (Street style), в модной деловой огранке, за счет жакета. В 2023 году деловой стиль в самых модных фаворитах, поэтому элементы делового стиля очень модно миксовать с элементами одежды других стилей, создавая контрастные аутфиты.
В данном случае получился стиль смарт-кэжуал, где сочетается вместе удобство (джинсы и кроссовки) и элегантность (жакет, топ и перчатки). Получилось все органично. Модный градус усиливает розовый оттенок жакета, поскольку все оттенки розового в тренде. Мне импонирует сочетание розового с черным на французский манер», – высказалась эксперт.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro