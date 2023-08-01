«На французский манер»: Пугачева щегольнула на красной дорожке в остромодном жакете и перчатках вместе с Галкиным*

На красной дорожке Алла Борисовна предстала с мужем. Они позировали рядом с Лаймой. Певица облачилась в узкие джинсы и черную атласную блузку. Лук дополнял жакет оверсайз розового цвета и кроссовки. Артистка сделала укладку, убрав челку. Она не побоялась показать свой высокий лоб. Примадонна также выбрала вытянутые солнцезащитные очки.

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