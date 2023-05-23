Беспроигрышный образ: Ксения Бородина в остромодном комбинезоне с широким поясом скрыла изъяны фигуры

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.

«Наряд Ксении очень даже подходит, за исключением некоторых деталей. Если я правильно понимаю, на Бородиной надет комбинезон, и он в стиле 80-х, на мой взгляд, образ выглядит стильно и актуально, а обувь хотелось бы под этот наряд более утонченную и лаконичную, более того, шпильку или каблук желательно повыше, поскольку именно в этом луке важно визуально вытянуть ноги.

Ксения не стала экспериментировать с цветом, и выбрала для себя беспроигрышный тотал блэк, многие могут подумать, что это скучно, но когда нужно выглядеть идеально – черный не заменим, как и монохром в целом, особенно, если речь идет о самостоятельных сборах без стилиста.

Основательница бренда сумочки и обуви, которыми Ксения дополнила лук, думаю, одобрила бы образ Бородиной», – высказался эксперт.