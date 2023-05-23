Беспроигрышный образ: Ксения Бородина в остромодном комбинезоне с широким поясом скрыла изъяны фигуры

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Также после развода телеведущая стала чаще веселится с подругами и посещать вечеринки. Она признавалась, что хорошо зарабатывает. Звезда ездит в Европу на шопинг. На этот раз она похвасталась обновками.
На новых кадрах Бородина облачилась в комбинезон с акцентными плечами и зауженными брюками. Лук она дополнила широким поясом. Также телеведущая надела туфли с черным мысом и взяла с собой миниатюрную сумку Chanel. Ксения предпочла убрать волосы в красивый хвост. Наряд позволил ей скрыть изъяны фигур и подчеркнуть талию.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.
«Наряд Ксении очень даже подходит, за исключением некоторых деталей. Если я правильно понимаю, на Бородиной надет комбинезон, и он в стиле 80-х, на мой взгляд, образ выглядит стильно и актуально, а обувь хотелось бы под этот наряд более утонченную и лаконичную, более того, шпильку или каблук желательно повыше, поскольку именно в этом луке важно визуально вытянуть ноги.
Ксения не стала экспериментировать с цветом, и выбрала для себя беспроигрышный тотал блэк, многие могут подумать, что это скучно, но когда нужно выглядеть идеально – черный не заменим, как и монохром в целом, особенно, если речь идет о самостоятельных сборах без стилиста.
Основательница бренда сумочки и обуви, которыми Ксения дополнила лук, думаю, одобрила бы образ Бородиной», – высказался эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro