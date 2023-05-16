Монохром в стиле современной леди: 43-летняя Боня в юбке макси и кроп-топе появилась в Каннах

На этот раз Боня снова снова собралась посетить Каннский кинофестиваль. 15 мая она отправилась на лазурный берег. Телеведущая облачилась в монохромный образ. Она облачилась в юбку макси и кроп-топ. Монохромный лук дополняли жакет и кроссовки. Она также подобрала в тон сумку и солнцезащитные очки.

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