Монохром в стиле современной леди: 43-летняя Боня в юбке макси и кроп-топе появилась в Каннах

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она стала работать телеведущей и запустила свой бренд одежды. В 43 года светская львица не перестает следить за внешностью. Она живет в Монако с дочкой Анджелиной. Звезда не пропускает громкие мероприятия. На этот раз она снова приехала в Канны.
На этот раз Боня снова снова собралась посетить Каннский кинофестиваль. 15 мая она отправилась на лазурный берег. Телеведущая облачилась в монохромный образ. Она облачилась в юбку макси и кроп-топ. Монохромный лук дополняли жакет и кроссовки. Она также подобрала в тон сумку и солнцезащитные очки.
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Папарацци сразу подловили Боню. Она давно стала знаменитостью в Европе. Поклонники восхитились ее элегантным летним образом. Она получила сотни комплиментов. Теперь фанаты ждут, когда стартует кинофестиваль, чтобы увидеть наряды звезд, включая и лук Виктория, которая любит роскошные образы.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды