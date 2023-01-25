«Очередь из мужчин»: Бузова в слишком коротком платье зазывно блеснула кружевными чулками в ресторане

На этот раз Ольга решила увидеться с Юлией Самедовой. Они решили поужинать в ресторане. Певица облачилась в черное платье-бюстье. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Телеведущая дополнила образ чулочками с кружевами и туфлями на шпильке.

Бузову стали одаривать цветами мужчины. Она решила не показывать, как поужинала. Однако в уборной звезда покрасовалась в наряде, зазывно показав чулочки.

«Очередь из мужчин», – обрадовалась Ольга.

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