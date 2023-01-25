«Очередь из мужчин»: Бузова в слишком коротком платье зазывно блеснула кружевными чулками в ресторане

Ольга Бузова уже больше 18 лет строит карьеру на телевидении. Она успела стать одной из самых известных персон в стране. Даже в новогодние каникулы артистка работала. Недавно она даже свой день рождения отпраздновала на сцене. Однако свободные вечера звезда посвящает подругам. И каждый раз выбирает броские наряды для таких случаев.
На этот раз Ольга решила увидеться с Юлией Самедовой. Они решили поужинать в ресторане. Певица облачилась в черное платье-бюстье. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Телеведущая дополнила образ чулочками с кружевами и туфлями на шпильке.
Бузову стали одаривать цветами мужчины. Она решила не показывать, как поужинала. Однако в уборной звезда покрасовалась в наряде, зазывно показав чулочки.
«Очередь из мужчин», – обрадовалась Ольга.
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Поклонники посчитали, что артистка выглядит слишком пикантно. «Ну тут все красиво, только чулки придуманы, чтобы их не показывать», «Это вызывающе», «Новая стрижка хорошо», «Ну наряд радует глаз», «Зачем столько парней за один вечер?», «Интересно, нарядилась, мужчин собрала», — стали писать в Сети.