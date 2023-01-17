Не скрыла выпирающий живот: Ольга Бузова в «мохнатом» костюме спровоцировала слухи о беременности

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова. У нее тоже возникли вопросы к образу.

«Костюм интересен за счет своей фактуры. Такие необычные ткани сейчас в фаворе. Здесь даже есть отсыл к стилю глэм-туризма, что вполне в тенденциях последних мод. Поэтому с точки зрения современности костюм имеет право быть.

Это не секрет, что глянцевые и особенно светлые ткани добавляют объема. Здесь это на лицо! При таком мешковатом фасоне жакета фигура Ольги смотрится более объемной, чем она есть.

Мне больше всего режет глаз тонкий кушак, который затянут не на талии, а под грудью. Ощущение сразу, что Ольга в положении. Иной причины я просто не вижу, затянуть кушак в этой зоне. Если бы акцент был на талии, то силуэт был бы более четким.

И вместо такого дряблого кушака я бы выбрала широкий ремень из кожи или контрастный. Он может быть и в цвет костюма, но он бы структурировал силуэт. Подчеркнутая талия всегда делает фигуру стройнее», – высказалась эксперт.