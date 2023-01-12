Ольга Бузова в «опасном» платье бэби-долл с акцентными рукавами избежала конфуза

На днях Ольга оказалась на съемках. Стилисты подобрали для нее алое платье бэби-долл с пышными рукавами. Наряд позволил ей подчеркнуть декольте и длинные ноги. Туфли на шпильке дополнили ее образ. Бузовой сделали высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.

Многие восхитились тем, как выглядит телеведущая. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.