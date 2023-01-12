Ольга Бузова в «опасном» платье бэби-долл с акцентными рукавами избежала конфуза

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая в женственном наряде едва не подчеркнула изъяны фигуры.

Ольга Бузова следит за модой. Она является медийной персоной, поэтому предпочитает всегда выглядеть идеально. В 36 лет она не боится носить короткие шорты и платья. Порой для красных дорожек артистка выбирает очень смелые образы. Она не скрывает, что поправилась и не успела похудеть к Новому году.

На днях Ольга оказалась на съемках. Стилисты подобрали для нее алое платье бэби-долл с пышными рукавами. Наряд позволил ей подчеркнуть декольте и длинные ноги. Туфли на шпильке дополнили ее образ. Бузовой сделали высокий хвост и макияж с акцентом на глаза. 

Многие восхитились тем, как выглядит телеведущая. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Однозначно на Ольге трендовое платье, которое привлекает внимание длиной мини и ярким цветом. Акцентом стали пышные рукава, а украшением - длинные ноги.

Платье такого силуэта не способно скрыть изъяны фигуры. Скорее наоборот, оно может подчеркнуть лишние килограммы, складочки на животе, кривые ножки.

В данном случае все прекрасно, просто потому что у Ольги прекрасная фигура. Замечание у меня у к туфли. Они сюда не очень-подходят. К ним только ушек Мини Маус не хватает.

К такому трендовому платью больше бы пошли туфли в ретро-стиле на высоком каблуке и платформе с круглым носом», – высказался эксперт.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.

Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro

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